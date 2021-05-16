В московской штаб-квартире Русского географического общества прошел аукцион "Творчество ради жизни". На нем были проданы картины, работы из дерева и семейные реликвии министра обороны России Сергея Шойгу. Лоты ушла за 40 миллионов рублей (около 15 миллионов гривен), деньги будут использованы для лечения онкобольных детей Фондом Константина Хабенского.

Об этом передает "РГ".

На аукционе были выставлены 14 лотов, из них восемь связаны с Шойгу. Это два расписанные им сервиза, 3,5-метровый стол из древесины, которой от 350 до 400 лет. Стол настолько велик, что его не рискнули везти в центр Москвы - лот был представлен в виде фотографий на мониторе.

Самым внушительным по размерам экспонатом стала декоративная ваза из цельного куска дерева ручной работы с металлическими инкрустациями авторства Шойгу.

И еще два лота позиционировались как дорогие семейные реликвии: старинный патефон и советский катушечный магнитофон "Романтик-3". Патефон Шойгу сам в молодости собрал из нескольких неисправных. А магнитофон - модель 1969 года.

По мнению искусствоведа Елизаветы Плавинской, которая проводила оценку лотов, "во всех работах чувствуется бесконечное удивление автора окружающим миром, он нам буквально говорит: "Этот мир - прекрасен". А семейные патефон и магнитофон искусствовед назвала "невероятно романтической частью лотов".

Кстати, семья министра обороны участвовала в создании некоторых предметов искусства.

"Любимое дерево папы - кедр. Чаще всего используем наросты. Деревья не рубятся - находим упавшие, подбираем подходящую древесину. Когда работали над столом, который вошел в число лотов - мы все буквально пропахли кедром", рассказала дочь Сергея Шойгу Ксения.

Фото: rg.ru

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