У жены двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II, принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц обнаружили тромбоз после того, как она привилась вакциной от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщает издание The Sun.

По информации журналистов, 76-летняя королевская особа после прививки почувствовала ухудшение здоровья и обратилась за помощью. Это произошло после того, как она получила уже обе дозы вакцины AstraZeneca. Сейчас принцесса находится на лечении дома.

При этом королевская семья пока отказывается комментировать информацию о болезни принцессы и ее связи с прививкой.

Связь прививки AstraZeneca и тромбоза выявили давно. Из-за этого побочного эффекта министерство здравоохранения Словакии заявило, что прекращает использование англо-шведской вакцины AstraZeneca.

До этого сообщалось, что Евросоюз отказался продлевать контракт на поставку AstraZeneca с июня. Компанию обвинили в невыполнении взятых на себя обязательств.

Также "Страна" писала о том, что французская прокуратура начала расследование смертей после прививок вакциной AstraZeneca.