В Киеве не рассчитывают на прибытие иностранных войск в качестве помощи от Запада для борьбы с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Deutsche Welle.

У чиновника спросили, как бы Запад мог помочь Украине, если бы войска РФ перешли границу.

"Мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам. Но мы ожидаем от наших партнеров обеспечения Украины той поддержкой, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну", – ответил Кулеба.

Отвечая на уточняющий вопрос, действительно ли министр не рассчитывает на то, что НАТО начнет войну с РФ, он ответил: "Абсолютно (нет - Ред.)".

Кулеба также сказал, что Украина не наблюдает масштабного отвода российских войск от границ.

"То, что происходит, нельзя назвать отводом войск. Российские войска в массе своей остались на местах. Что действительно изменилось – это переброски военных частей. Это так, но угроза не миновала… То, что мы сегодня наблюдаем, – это отвод войск без отвода войск. И нам следует оставаться бдительными в этом вопросе", – отметил глава МИД.

Видео: youtube.com/DW Українською

Ранее Кулеба рассказывал, что НАТО в июне вряд ли выдаст Киеву план действий по членству.

А до этого он назвал ошибкой недостаточно жесткую реакцию союзников Украины на раздачу РФ паспортов жителям неподконтрольных территорий Донбасса.