Посол Чехии в России Витезслав Пивонька заявил, что ему неизвестно, к чему приведет включение Москвой его страны в список недружественных государств. И потребовал разъяснений от Москвы по работе чешского посольства.

Об этом дипломат сказал "Чешскому радио".

Чехия будет "ждать ответа России". По словам Пивоньки, Москва должна объяснить, что внесение в список недружественных стран будет в перспективе означать для практической работы посольства и генеральных консульств в Москве.

При этом МИД Чехии расценил этот шаг как нарушение международного права и дальнейшую эскалацию и без того сложных отношений между государствами.

Напомним, ранее правительство Российской Федерации утвердило список недружественных России стран. В него вошли Чешская Республика и Соединенные штаты Америки. Других государств, в том числе Украины, в перечне нет.

Как писала "Страна", в Госдуме РФ объяснили, почему США и Чехия попали в список недружественных стран.

Позже в Министерстве иностранных дел Чешской республики заявили, что попадание ее в российский список недружественных стран является показателем того, что Кремль выбрал путь конфронтации.