В Министерстве иностранных дел Украины объявили о запуске проекта "Несокрушимые". Он направлен на поддержку незаконно удерживаемых Российской Федерацией политзаключенных, среди которых украинцы и крымские татары, и предусматривает серию публикаций эксклюзивных писем политзаключенных, написанных из мест лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект стартует в рамках информационной кампании "Верность себе - не преступление".

"Поддержка и скорейшее освобождение украинских политзаключенных является приоритетом деятельности МИД. Мы начинаем проект "Несокрушимые", посвященный нашим гражданам, незаконно заключенным и содержащимся в российских тюрьмах. Задача проекта - донести истории пленников Кремля, их переживания и мысли, мечты и надежды, обратить внимание на системные репрессии в оккупированном Крыму. Проект также направлен на то, чтобы мир узнавал о несокрушимых духом пленниках Кремля. Потому что это чуть ли не единственный иммунитет от пыток и бесчеловечного обращения в условиях тюрьмы. Публичность спасает жизнь", - заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Дата начала кампании - 16 мая. Она символическая, так как сегодня в Украине чествуют память жертв политических репрессий.

По данным МИД, Россия продолжает незаконно удерживать за решеткой в ​​оккупированном Крыму и на территории РФ более 100 граждан Украины по политическим мотивам.

"Еженедельно на нашем сайте и странице МИД в Facebook, а также на ресурсах зарубежных дипломатических учреждений мы будем публиковать их письма, в которых пленники Кремля будут делиться своими историями и расскажут о репрессиях на оккупированном полуострове. Первый герой проекта "Несокрушимые" - гражданский журналист Осман Арифмеметов. До ареста он транслировал в прямом эфире обыски и преследования крымских татар в оккупированном Крыму. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в терроризме", - заявили в МИД.

Ранее Джапарова сообщала, что МИД засекретил от России список участников "Крымской платформы".

"Страна" приводила также слова спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича о том, что Россия увязывает процесса обмена пленными с выполнением политических условий из-за чего процесс тормозится.