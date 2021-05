В ночь на воскресенье, 16 мая, компания SpaceX провела запуск в космос ракеты-носителя Falcon 9 с 52 микроспутниками Starlink на борту. Также ракета доставила в космос спутники компаний Tyvak и Capella Space.

Трансляция события велась на сайте компании.

Старт был осуществлен с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 01:56 по киевскому времени. Предыдущий запуск состоялся в конце прошлой недели.

Первая ступень Falcon 9 уже использовалась семь раз, и компания намерена вернуть ее на Землю и в этот раз.

Предполагается, что ступень ракеты вернется на плавучую платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.

Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz — SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021

Ранее "Страна" сообщала, что 4 мая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с новой партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Также мы писали о том, что Украина планирует заплатить компании SpaceX почти два миллиона долларов за запуск спутника "Сич 2-30".