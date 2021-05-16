На днях Владимир Зеленский заявил, что если Россия вторгнется в Украину, то начнется третья мировая война.

Иными словами, за Украину впишется Запад, который вступит с Москвой в прямую конфронтацию. Иначе слова Зеленского интерпретировать нельзя.

Однако риторика президента резко противоречит сигналам, которые на самом деле идут из-за океана. Американские СМИ, близкие к правящей в Белом доме администрации, регулярно пишут, что на военную поддержку НАТО или отдельных стран Альянса Украине рассчитывать не стоит.

Вчера с аналогичной статьей выступило еще одно центральное американское издание.

The Washington Post выпустило материал под заголовком: "США и НАТО обещали защитить Украину. Но если она выступит агрессором, сделка отменяется".

"Страна" разобрала этот материал и проанализировала, планирует ли Запад поддерживать Украину.

"Что, если Украина разожжет войну?"

Материал начинается с настоящей "зрады".

"Американцы уверяют, что Москва нападет на Украину - и недавнее наращивание военной мощи России на границе с Украиной покрепило эту озабоченность. Но что, если Украина разожжет войну?", - задается вопросом автор материала.

Ответ звучит сразу же - Украина в этом случае останется без поддержки Запада и неизбежно проиграет России. Автор статьи - Иванка Барзашка из Лондонского королевского колледжа. Там она занимается в частности сценариями военных конфликтов.

Именно такие сценарии - конфликта Украины с Россией - составили эксперты колледжа и пришли к неутешительным для Киева выводам.

Но к ним мы еще вернемся, а пока ответим на вопрос: а почему вообще встал вопрос о том, что конфликт спровоцирует украинские власти?

На этот счет в статье дается развернутая аргументация.

"Столкнувшись с падением рейтинга общественного одобрения, Зеленский стал более жестким в отношении России. В феврале его правительство разработало новую стратегию изгнания российских "оккупантов" из Украины", - пишет издание.

"Страна" уже рассказывала, что по сути именно с этой стратегии началось очень серьезное обострение на Донбассе и передвижение украинских войск к линии разграничения. В документе прописывалось, кроме прочего, что Украина может в любой момент начать наступление на "ЛДНР".

Параллельно начались заявления украинского Генштаба о том, что к наступлению армия готова, и ждет лишь приказа. И только после этого российские войска начали сосредотачиваться у границ.

"Лидеры Украины заявляют, что их вооруженные силы готовы к войне", - говорится и в обсуждаемой статье.

The Washington Post объясняет настроения украинской власти так: "военная сдержанность может привести к дальнейшему разделу Украины". И цитирует главу Минобороны Андрея Тарана: "Советы не провоцировать Российскую Федерацию в 2014 году привели к потере Крыма и некоторых районов Донбасса".

В украинском руководстве многие также рассматривают военный кризис как возможность достичь более широких целей "деоккупации" - чтобы изменить статус-кво на Донбассе и в Крыму.

"Военная победа может дать Киеву рычаги воздействия на переговоры о новом мирном соглашении на более выгодных условиях", - передает автор статьи настроения внутри украинской власти.

При этом стратегия руководства Украины в том, чтобы Россия позволила ВСУ зачистить сепаратистов. То есть, чтобы России не вмешалась в конфликт.

"Теория победы Киева опирается на использование угрозы военного вмешательства США, чтобы удержать Москву от введения войск через украинскую границу", - пишет издание. И далее дает расклад, почему эта стратегия ошибочна.

"Результат: военная победа России над Украиной"

Первый тезис аналитиков - если Украина еще может в теории разбить "ДНР/ЛНР", то в прямом столкновении с российскими войсками поражение ВСУ обеспечено.

Последние три года несколько экспертных организаций - королевский колледж Лондона, Академия обороны Великобритании и другие - проводили "штабные игры" по поводу вероятного конфликта вокруг Украины.

В эксперименте приняли участие 46 действующих и бывших чиновников из США и Европы. Они исследовали 32 сценария развития кризиса в Украине.

"На всех этапах игры (западные - Ред.) союзники стремились к сдержанности Киева и не вмешивались с военной точки зрения, чтобы отразить военные действия России против Украины. Вместо этого они удвоили усилия по предотвращения нападения России на свою территорию", - говорится в статье.

Другими словами, Запад ни в одном из сценариев не заступается за Украину в случае ее войны с Россией. А начинает укреплять собственные границы.

При этом даже отдельные демонстрации силы между НАТО и Россией хоть и ставят их на грань войны, но ее в большинстве сценариев удается избежать.

"Неизменный результат: военная победа России над Украиной", - делают вывод авторы.

"Данные игрового процесса показывают, что США и их союзники не хотят рисковать прямой войной с Россией из-за Украины. НАТО считает прямое вмешательство выходящим за рамки своего мандата, поскольку Украина не является членом альянса", - говорится в статье.

Но есть еще одна причина, по которой Запад ни в одном разыгранном сценарии Украине так и не помог. Виной тому - "неуверенность в отношении Украины и намерений России". А именно - "несмотря на то, что союзники осуждали Москву, они все равно видели в Киеве провокатора".

Очень важное признание. То есть во время обсуждения сценариев конфликта, западные аналитики не исключали, что его скорее всего при любых раскладах начнет Украина, которая пытается вернуть свои территории, а не Россия, которая напротив - заинтересована в исполнении политической части Минска-2 (о том, что Украина хочет этот договор пересмотреть, уже говорилось выше).

При этом среди выводов "штабной игры" есть и такой, что результаты могли быть иными, если бы Россия однозначно было агрессором в новой войне. То есть дается намек, что в этом случае Запад бы вмешался. Однако почему-то такой сценарий сами же аналитики даже не рассматривали.

Причем автор статьи уверена в том, что результаты трехлетних исследований отражают реальность. "Бывший заместитель министра обороны США сказал, что игра, в которой он участвовал, была одной из лучших в воспроизведении процесса принятия решений на высоком уровне в реальном мире".

"Диллема сдерживания"

Авторы материала таким образом сталкиваются с проблемой - как им сдерживать Россию, если та, по всем прогнозам, первой атаковать не собирается. И ждать первого удара можно как раз от Украины.

"Есть логичные причины, по которым украинское руководство может начать военное нападение и рассматривать это как ответный удар", - пишет The Washington Post.

Однако сценарии военных игр показывают, что если Киев предпримет военные действия, которые провоцируют Россию, Запад вряд ли защитит Украину.

Именно этим журналисты объясняют, почему Запад очень сдержан в обещаниях военной помощи - а в последнее время так особенно.

"Обещания могут придать Украине смелость и создать политические и военные риски. Лидеры США и Европы скорее всего не готовы пойти на это", - делает выводы газета.

Но тут появляется другая проблема - такая политика укрепляет положение России. "Признаки того, что Запад не будет вмешиваться, могут придать России смелость", - резюмирует автор.

Правда, что делать дальше и какие соображения у американцев - ничего не говорится. Видимо, здесь никакого понимания пока нет.

Какова реальная стратегия Запада по Украине?

Статьи с намеками о том, что военной помощи Украине ждать не следует, начали выходить в период обострения ситуации - в марте и апреле.

Во многом эти сигналы были услышаны - тем более, что доносились они наверняка и по более закрытым каналам. Украина перешла от наступательной активности к оборонительной, о чем рассказывала "Страна".

Визит в Украину госсекретаря США Блинкена только укрепил это впечатление: о Донбассе говорилось мало, а главное - на закрытых встречах с украинским руководством прозвучала рекомендация перестать проситься в НАТО.

Если сопоставить это с другими фактами (например, из стенограммы Белого дома вырезали одобрение натовских перспектив Украины), то становится очевидно, что прямой войны между Россией и Украиной Запад пытается избежать.

Особенно такая медийная активность начинает нарастать в сложные моменты, когда может полыхнуть большая война. То есть появляется риск, что конфликт станет неуправляемым.

В то же время, атлантическая часть Запада одобряет управляемую "холодную" войну между странами, что делает невозможным переход к полноценному миру с Россией и обеспечивает постоянное тление конфликта на Донбассе. Блокируя полное выполнение "Минска-2", что дает повод продлевать (или даже усиливать) санкции против России.

При этом американцы прямо говорят, что если война стартует по-настоящему, то помощи Украине никакой, кроме моральной, не будет.

Понятно, что в рамках этой стратегии США с одной стороны будут поддерживать в Украине радикально антироссийский актив. И с другой - постоянно сдерживать его от полноценных атак на РФ и подконтрольные ей территории Украины.

Другой вопрос, что такая стратегия внутренне противоречива. И приведет рано или поздно к эскалации насилия, которое будет уже не удержать.

В этом смысле интересно, что единственный более-менее конкретный сценарий, который озвучили в статье The Washington Post, когда писали о "штабной игре" - это вариант внутреннего взрыва, который привел к войне. Если дословно - "гражданские беспорядки, которые привели к оборонительным военным действиям Украины".

Симптоматично, что среди десятков сценариев упомянули именно этот.

В общем, не особо "радужные" перспективы рисуют Украине ее международные партнеры: ни войны, ни мира с крупнейшим соседом нашей страны.

Если, конечно, предстоящая встреча Байдена и Путина что-то радикально не поменяет в этих подходах.