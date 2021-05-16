В Министерстве иностранных дел Азербайджана посоветовали властям Армении принять реальность режима межгосударственной границы. В Баку заверили, что предпринимают шаги для нормализации ситуации на границе с Арменией.

Об этом рассказала представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, говорится на сайте ведомства 16 мая.

"Как только на границе возникла напряженность, руководство Государственной пограничной службы Азербайджана немедленно отправилось с визитом в регион и начало переговоры с пограничниками противоположной стороны. В настоящее время предпринимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации", - сказала Абдуллаева.

Она добавила, что "этот технический вопрос преувеличен заявлениями провокационного характера и кампанией по очернению Азербайджана", а сам подход является деструктивным и лишь усиливает напряженность.

"Рекомендуем политическим и военным кругам Армении принять реальность режима межгосударственной границы, не обострять ситуацию в регионе и решать пограничные вопросы путем конструктивной работы с азербайджанской стороной по двусторонним каналам", - резюмировала она.

Как писала "Страна", недавно французский президент Эммануэль Макрон обратился к Баку в своем Фейсбуке на армянском языке и потребовал от Азербайджана вывести войска с территории Армении.

Между тем исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить Армении военную помощь.