Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность израильским авиаударом по жилому высотному зданию в секторе Газа, где располагались офисы СМИ.

Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает Associated Press.

В высотном здании в городе Газа были расположены офисы нескольких международных СМИ, а также жилые квартиры.

"Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, что любые неизбирательные удары по гражданским лицам и структурам СМИ нарушают международное право и должны быть предотвращены любой ценой", - сказал Дюжаррик.

На фоне продолжающегося арабо-израильского конфликта в воскресенье, 16 мая, Совет безопасности ООН проведет срочное заседание, посвященное ситуации в Израиле и секторе Газа. Ожидается, что заседание начнется во второй половине дня, в 17:00 по киевскому времени.

На заседании Совбеза ООН запланировано выступление министров иностранных дел Египта и Иордании, а также представителя Палестины и посла Израиля Гилада Эрдана.

Ранее в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. А затем выступили с противоположным заявлением - что могут месяцами обстреливать Израиль.

Как сообщала "Страна", МИД Китая поддержал Палестину в конфликте с Израилем и создание палестинского государства.

Мы также рассказывали, что премьер-министр Израиля в разговоре с президентом США поблагодарил его за поддержку на фоне конфликта с Палестиной.