В МИД Китая заявили, что вывод американских войск из Афганистана, где в начале мая произошел масштабный теракт с десятками жертв, не поможет нормализации положения и примирению в этой стране. Напротив, он негативно отразится на стабильности в регионе.

Как сообщается на сайте МИД КНР, об этом сказал глава ведомства Ван И в телефонной беседе с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

"Поспешный вывод американских войск из Афганистана оказал серьезное влияние на процесс внутреннего примирения в этой стране и негативно сказался на региональной стабильности", - сказал дипломат.

В таких условиях, считает Ван И, к этой проблеме требуется повышенное внимание со стороны ООН, Шанхайской организации сотрудничества и соседствующих с Афганистаном стран.

Министр также высоко оценил усилия пакистанской стороны по достижению мира в Афганистане, и сказал, что Китай выступает за то, чтобы арабские страны заключили политические соглашения, приемлемые друг для друга, реализация которых будет зависеть именно от них, "совместно искали путь развития, соответствующий национальным условиям Афганистана".

Китайский министр отметил, что "в нынешней ситуации Китай и Пакистан должны продолжать укреплять стратегическую координацию, оказывать более позитивное влияние на афганский мирный процесс и совместно поддерживать мир и стабильность в регионе".

Ранее сообщалось, что США в соответствии с соглашением, заключенным с афганскими талибами, в мае начали постепенный вывод войск, который должен быть завершен 11 сентября.

Как писала "Страна", помощник Байдена объяснил это решение тем, что США достигли целей, поставленных в начале операции американских вооруженных сил в Афганистане в 2001 году. После вывода войск из региона Штаты намерены оставить контингент лишь для охраны своего посольства.

Ранее экс-президент Афганистана Хамид Карзай назвал террористов ИГИЛ продуктом и инструментом США.

А власти США пригрозили наказать судей Гааги из-за возможного расследования войны в Афганистане.