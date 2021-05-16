Ежегодно каждое третье воскресенье мая в Украине отмечается день памяти жертв политических репрессий. По этому случаю президент Владимир Зеленский возложил цветы к мемориальному знаку на въезде к Национальному историко-мемориальному заповеднику "Быковнянские могилы".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль. Печально известным символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. На протяжении 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах", - сказал глава государства.

По мнению историков, количество похороненных в Быковнянском лесу может составлять до 100 тысяч человек.

"Помня это, современное поколение независимых украинцев и Украинское государство всегда будет ставить защиту жизни, здоровья, свободы и достоинства каждого человека как высшую ценность", - добавил Зеленский.

Зеленский почтил память жертв политических репрессий. Фото: Офис президента

Напомним, в Киеве обостряется борьба за то, как увековечить память жертв Бабьего Яра. Там нацисты в 1941 году расстреляли десятки тысяч людей - евреев, цыган, советских военнопленных и других.

Два года назад "Страна" сообщала о том, что Нацкомиссия по реабилитации оправдала жителя Закарпатья, который был членом ОУН. Этот случай стал первым оправданием по новому закону о репрессиях в СССР.