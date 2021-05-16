В Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) Германии допустили, что немцам придется повторять курс вакцинации от коронавируса. По мнению экспертов, второй этап массовой вакцинации понадобится самое позднее в 2022 году.

Об этом передает издание "DW".

"Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними. Надо быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививку", - заявил глава STIKO Томас Мертенс,

По словам эксперта Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения, бывшего эпидемиолога Карла Лаутербаха, иммунная защита после прививки держится полгода. Именно поэтому может понадобиться повтор вакцинации.

В случае же, если начнут распространяться мутировавшие штаммы коронавируса, против которых нынешние вакцины будут малоэффективными, то начать делать прививки обновленными препаратами нужно будет уже раньше.

Ранее "Страна" приводила заявление основателя компании Microsoft Билла Гейтса о том, что для защиты от коронавируса нужно делать три прививки.

А о необходимости делать вакцинацию дважды с перерывом в полгода говорил глава Минздрава Максим Степанов.