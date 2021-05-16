За минувшие сутки в Украине выявлено 3620 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти вдвое меньше предыдущих суток, когда положительный результат тестирования на коронавирус был у 6 796 человек.

Статистику привел глава Минздрава Максим Степанов в своем Фейсбуке.

Среди зараженных оказались 172 ребенка и 60 медработников.

Также за прошедшие сутки

госпитализованы 2208 человек;

произошло летальных случаев 133;

выздоровел 7 921 человек;

проведено тестирований 38 911 (в том числе методом ПЦР - 17 389, методом ИФА - 3 848, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 674).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

За 15 мая против COVID-19 были привиты 6 164 человека. 939 238 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили одну дозу - 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 17 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 137 случаев / 336 прививок;

Винницкая область - 62 случая / 238 прививок;

Волынская область - 100 случаев / 165 прививок;

Днепропетровская область - 530 случаев / 131 прививка;

Донецкая область - 260 случаев / 189 прививок;

Житомирская область - 126 случаев / 201 прививка;

Закарпатская - 22 случая / 80 прививок;

Запорожская область - 115 случаев / 84 прививки;

Ивано-Франковская область - 87 случаев / 281 прививка;

Киевская область - 277 случаев / 339 прививок;

Кировоградская область - 49 случаев / 196 прививок;

Луганская область - 21 случай / 100 прививок;

Львовская область - 113 случаев / 302 прививки;

Николаевская область - 131 случай / 135 прививок;

Одесская область - 231 случай / 482 прививки;

Полтавская область - 90 случаев / 371 прививка;

Ровенская область - 115 случаев / 171 прививка;

Сумская область - 172 случая / 244 прививки;

Тернопольская область - 118 случаев / 248 прививок;

Харьковская область - 182 случая / 400 прививок;

Херсонская область - 194 случая / 392 прививки;

Хмельницкая область - 138 случаев / 288 прививок;

Черкасская область - 106 случаев / 57 прививок;

Черновицкая область - 74 случая / 436 прививок;

Черниговская область - 170 случаев / 298 прививок.

За все время пандемии в Украине:

заболели COVID-19 2 153 864 лица;

выздоровели 1 857 724 человека;

летальных исходов было 48 075;

проведено ПЦР-тестов - 9 841 788.

Как сообщала "Страна", осенью 2020 года пресс-служба посольства США запретила Украине закупать российскую вакцину "Спутник V". Незадолго до того в России заявили, что могут предоставить Украине вакцину от коронавируса и помочь наладить ее производство.

Напомним, что по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине втрое превышает официальные данные.