В Украине за сутки вдвое снизилось число заражений коронавирусом. Данные к 16 мая
За минувшие сутки в Украине выявлено 3620 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти вдвое меньше предыдущих суток, когда положительный результат тестирования на коронавирус был у 6 796 человек.
Статистику привел глава Минздрава Максим Степанов в своем Фейсбуке.
Среди зараженных оказались 172 ребенка и 60 медработников.
Также за прошедшие сутки
- госпитализованы 2208 человек;
- произошло летальных случаев 133;
- выздоровел 7 921 человек;
- проведено тестирований 38 911 (в том числе методом ПЦР - 17 389, методом ИФА - 3 848, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 674).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.
За 15 мая против COVID-19 были привиты 6 164 человека. 939 238 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили одну дозу - 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 17 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- Киев - 137 случаев / 336 прививок;
- Винницкая область - 62 случая / 238 прививок;
- Волынская область - 100 случаев / 165 прививок;
- Днепропетровская область - 530 случаев / 131 прививка;
- Донецкая область - 260 случаев / 189 прививок;
- Житомирская область - 126 случаев / 201 прививка;
- Закарпатская - 22 случая / 80 прививок;
- Запорожская область - 115 случаев / 84 прививки;
- Ивано-Франковская область - 87 случаев / 281 прививка;
- Киевская область - 277 случаев / 339 прививок;
- Кировоградская область - 49 случаев / 196 прививок;
- Луганская область - 21 случай / 100 прививок;
- Львовская область - 113 случаев / 302 прививки;
- Николаевская область - 131 случай / 135 прививок;
- Одесская область - 231 случай / 482 прививки;
- Полтавская область - 90 случаев / 371 прививка;
- Ровенская область - 115 случаев / 171 прививка;
- Сумская область - 172 случая / 244 прививки;
- Тернопольская область - 118 случаев / 248 прививок;
- Харьковская область - 182 случая / 400 прививок;
- Херсонская область - 194 случая / 392 прививки;
- Хмельницкая область - 138 случаев / 288 прививок;
- Черкасская область - 106 случаев / 57 прививок;
- Черновицкая область - 74 случая / 436 прививок;
- Черниговская область - 170 случаев / 298 прививок.
За все время пандемии в Украине:
- заболели COVID-19 2 153 864 лица;
- выздоровели 1 857 724 человека;
- летальных исходов было 48 075;
- проведено ПЦР-тестов - 9 841 788.
Как сообщала "Страна", осенью 2020 года пресс-служба посольства США запретила Украине закупать российскую вакцину "Спутник V". Незадолго до того в России заявили, что могут предоставить Украине вакцину от коронавируса и помочь наладить ее производство.
Напомним, что по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине втрое превышает официальные данные.