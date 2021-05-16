Крупные сети автозаправочных станций WOG и ОККО объявили о временной приостановке продажи топлива премиального класса. Причиной стало введение Кабинетом министров предельного уровня торговой надбавки к средней цене бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщается в соцсетях АЗС.

"...С 15 мая в связи с введением государственного регулирования цен на топливо на АЗК ОККО временно приостановлена реализация PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа топлива этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май, является убыточной для сети", - сказано в записи пресс-службы ОККО.

Аналогичное объявление несколькими часами позже опубликовала сеть WOG.

"В связи с обнародованием постановления Кабмина, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо, мы вынуждены прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ДТ+Mustang", - говорится в сообщении WOG.

Кабмин постановлением №474 от 14 мая 2021 года установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ. Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина – ежемесячно 3,13 и 23 числа.

В министерстве считают, что введение временного госрегулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо для предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Ранее "Страна" сообщала, что в апреле правительство заключило меморандума с заправщиками топлива.

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