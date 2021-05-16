Государственная Дума Российской Федерации уже во вторник, 18 мая, собирается рассмотреть законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Об этом сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, пишет "РИА Новости".

Договор по открытому небу - это международный договор, который разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в странах, которые подписали данную бумагу. Действует с 1992 года, Россия ратифицировала договор в 2001 году.

Напомним, в ноябре прошлого года из Договора по открытому небу вышли США. Дональд Трамп, который в то время занимал пост президента США, объяснил решение США выйти из договора тем, что ДОН устарел. Ряд экспертов заявили, что Россия должна сохранить его с участием европейских государств. Однако пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что после выхода США Договор стал нежизнеспособным.

Также "Страна" сообщала, что в январе Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН. 11 мая президент РФ Владимир Путин внес в Думу проект закона о денонсации ДОН.