В контролирующем сектор Газа палестинском движения ХАМАС заявили о готовности продолжать обстрелы израильской территории в течение шести месяцев.

Об этом сообщает в субботу, 15 мая, палестинская радиостанция Donia Al-Watan.

"Мы готовы наносить удары по Тель-Авиву в течение шести месяцев", - заявил представитель боевого крыла ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" Абу Обейды.

Арабский телеканал Аль-Арабия со ссылкой на источники публикует предложенный Египтом план перемирия. По данным издания, он содержит пункты о замораживании строительства еврейских поселений на палестинских территориях, прекращение сноса палестинских домов и выселения палестинских семей в восточном Иерусалиме.



Кроме того, египетское предложение по перемирию содержит требование уважать мусульманские и христианские святыни в Иерусалиме и прекратить произвольные аресты и насилие против палестинцев со стороны военных. Также в плане говорится о прекращении запуска ракет палестинскими движениями из сектора Газа.

При этом израильское радио Kan сообщает, что никакие переговоры по прекращению огня в секторе Газа в настоящий момент не ведутся. В свою очередь, в Минобороны Израиля также не рассчитывают на скорое прекращение боевых действий.

"Мы очень мощно ответили на обстрелы. Нас впечатляет то, чего достигла наша армия. Но мы только в середине пути. Впереди нас ждет очень тяжелая ночь", - сказал представитель израильской армии генерал Хидай Зильберман в интервью порталу Ynet, добавив, что до перемирия еще далеко.

Он отметил, что с первого дня армия наносила удары по самым высокопоставленным представителям палестинского движения ХАМАС в Газе. По словам представителя израильской армии Джонатана Конрикуса, с 10 мая из сектора Газа выпустили по Израилю более 2,8 тысяч ракет.

"С начала обстрелов по Израилю выпущено более 2 800 ракет. 430 из них упали на территории Газы, причинили там ущерб и привели к жертвам и пострадавшим. Армия в свою очередь поразила 672 военные цели в секторе. В результате наших ударов по Газе были поражены заводы по производству ракет, склады, подземные тоннельные комплексы, которые важны для ХАМАС для атак на Израиль. За это время мы ликвидировали 75 врагов из числа оперативников радикалов, которые непосредственно вовлечены в атаки на нас", - сообщил Конрикус, уточнив, что это предварительные подсчеты.

Также он сообщил, что израильская система ПРО Железный купол отражает более 90% ракет из Газы.

Как сообщала "Страна", израильские ракеты разрушили высотку в Газе, где находились офисы мировых СМИ. Внутри высотки "Аль-Джаля", ставшей уже четвертой по счету разрушенной в результате израильских обстрелов сектора Газа, находилось представительство катарской телестанции, а также агентства Associated Press и других медиа.

Напомним, что в пятницу Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа и Сирии.