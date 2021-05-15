В отделении "Укрпочты" в Иршаве Закарпатской области стоят около полусотни ящиков с "ожившими" пчелами, владелец отказывается их забрать. Мужчина утверждает, что насекомые уже не смогут выполнять свою роль.

Об этом сообщает ТСН.

Сотрудники "Укрпочты" рассказали, что отправители уже три раза приходили в отделение и видели пчел, но не стали их забирать. При этом насекомые уже второй день живут в неподходящих условиях.

"Поскольку в личной коммуникации пчеловоды не реагируют на просьбы работников компании, Укрпочта публично призывает отправителей забрать пчелопакеты и обеспечить надлежащие условия содержания", - заявили в "Укрпочте".

Напомним, 11 мая обнаружилась гибель восьми миллионов пчел, которых отправили из Закарпатья "Укрпочтой". Пчеловоды собирались судится с "Укрпочтой" из-за погибших насекомых, стоимость которых оценивается примерна в полмиллиона долларов.

После инцидента "Укрпочта" заявила, что в следующем году прекратит оказывать услугу по перевозке насекомых.

Однако через сутки после случившегося, в "Укрпочте" сообщили, что насекомые начали "оживать". Вероятно пчелы не погибли, а находились в состоянии угнетения или покоя, которое могло быть вызвано нехваткой кислорода.