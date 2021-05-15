В контролирующем сектор Газа палестинском движении ХАМАС объявили о приостановке ракетных ударов в сторону Тель-Авива на два часа. Приказ об этом отдал начальник генштаба группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" Мухаммад Аль-Дейфа.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

"В соответствии с приказом главы генштаба Абу Халеда Мухаммеда ад-Дейфа комендантский час в Тель-Авиве и его окрестностях отменяется на два часа - с 22:00 субботы до 00:00 воскресенья (совпадает с киевским временем - Ред.)", - приводит издание слова представителя боевого крыла ХАМАС.

Как сообщала "Страна", эвакуироваться из подвергающегося авиаударам палестинского сектора Газа хотят десятки украинцев.

Ранее в ХАМАС пообещали нанести удар по Тель-Авиву и центральной части Израиля, если израильские военные продолжат разрушать многоэтажные жилые дома в Газе. В субботу, 15 мая ВВС Израиля разрушили одно высотное здание в анклаве, где находились офисы местных и международных СМИ.

На фоне этого президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в Секторе Газа. Затем Нетаньяху заявил о безоговорочной поддержке США.