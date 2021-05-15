В субботу, 15 мая, в российской Казани, где недавно произошел массовый расстрел в школе, поступили сообщения о минировании учебных заведений. Учеников и сотрудников школ эвакуировали.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города в своем Telegram-канале.

Поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке", - говорится в сообщении.

При этом первые результаты проверок в трех школах показали, что сообщения о минировании были ложными. сотрудники специальных школ взрывных устройств в учебных заведения не обнаружили.

По информации источника "Интерфакса", в течение дня в Казани эвакуировали 15 школ.

Напомним, 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев пришел в свою бывшую школу и устроил стрельбу. В результате погибли как дети, так и учителя, о героическом поведении которых рассказывала "Страна".

Также сообщалось, что во время допроса Галявиев заявил, что был рожден богом и рассказал, как тиранил свою семью.

Суд избрал Галявиеву меру пресечения в виде содержания под стражей.