В субботу, 15 мая, во многих городах Европы прошли акции в поддержку Палестины на фоне обстрелов сектора Газа со стороны Израиля. В некоторых городах митинги были разогнаны силовиками.

В Берлине несколько тысяч человек собрались в районе Кройцберг и прошли шествием в знак поддержки Палестины. Это уже вторая акция в Берлине сегодня. Первая проходила в районе Нойкельн и закончилась локальными стычками с полицией и задержаниями. Об этом сообщает ТАСС.

Вторая акция проходила без инцидентов. Полицейские и организаторы акции через громкоговорители призывают участников шествия соблюдать дистанцию в 1,5 м.

В северных районах Парижа на акцию вышли пару сотен человек, полиция применила водометы, чтобы их разогнать. Демонстранты жгли мусорные баки, забрасывали полицию бутылками и камнями. В ответ силовики применили слезоточивый газ и водометы.



Также спецсредства применили против митингующих в поддержку Палестины у посольства Израиля в Афинах, сообщает телеканал ERT. Когда люди подошли к зданию и некоторые из них стали бросать камни и палки в спецназ, тот ответил слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Аналогичные акции в поддержку Палестины прошли в Брюсселе, Лондоне, в ряде испанских городов, в том числе в Мадриде. Кроме того, в поддержку Палестины выступают в Ливане, Иордании и ряде других мусульманских странах.

Как сообщала "Страна", Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США поблагодарил его за поддержку Израиля на фоне конфликта с Палестиной. Премьер-министр Израиля поблагодарил Байдена за "непоколебимую поддержку" США права Израиля защищать свои территории.

При этом число палестинцев, погибших в результате стычек и атак Израиля, выросло в разы.

Напомним, что на фоне конфликта эвакуироваться из сектора Газа хотят десятки украинцев.