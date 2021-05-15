Переговоры между Арменией и Азербайджаном по ситуации, вспыхнувшей на границе в Нагорном Карабахе, не принесли результатов. Власти Баку и Еревана договорились о продолжении переговоров на завтра, 16 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"Сегодня закончились переговоры по урегулированию ситуации в некоторых приграничных районах, направленных на улаживание конфликта", - говорится в сообщении.

Армянская сторона в очередной раз потребовала от азербайджанских вооруженных сил покинуть суверенную территорию страны и вернуться на исходные позиции без каких-либо условий для избежания дальнейшего обострения ситуации и непредсказуемых последствий. В результате встречи была достигнута договоренность продолжить переговоры завтра, 16 мая.

В последние дни произошло очередное обострение в отношениях между Баку и Ереваном, поскольку в ходе мероприятий по демаркации государственной границы азербайджанские военные, по заявлению Еревана, зашли на территорию Армении. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что обратится за помощью к союзникам по ОДКБ.

Как писала "Страна", днем ранее французский президент Эммануэль Макрон обратился к Баку в своем Фейсбуке на армянском языке и потребовал от Азербайджана вывести войска с территории Армении.

Между тем исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить Армении военную помощь.