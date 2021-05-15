В "ДНР", вслед за "ЛНР", объявили "контрольном сборе" резервистов с 17 по 18 мая для проведения учений.

На официальном сайте так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина опубликован соответствующий "указ" от 14 мая.

Согласно решению "властей ДНР", на неподконтрольной Украине территории Донецкой области будет проведен "контроль наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), комплектование подразделений мобилизационного резерва".

На период с 17 по 22 мая в регионе пройдут учения при участии резервистов. Мероприятие позиционируется как "проверка эффективности совместных действий разных структур "в случае возможных внешних угроз со стороны Украины".

При этом в отдельном пункте указано, что "МВД ДНР" будет поручено оказывать содействие в поиске и доставке резервистов к месту проведения контрольной явки, если они сами не явятся в установленные сроки.

Напомним, 17-21 мая пройдут военные сборы в "ЛНР". В них примут участие три тысячи резервистов.

Также сообщалось, что 1 апреля в "ЛНР" и "ДНР" впервые объявили призыв на военную службу, ранее военные подразделения в так называемых "республиках" формировались на контрактной основе. Планируют призвать по 200 мужчин от 18 до 27 лет в "Народную милицию ДНР" и в "Народную милицию ЛНР".