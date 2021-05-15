Аккаунты жены Тупицкого в соцсетях подверглись взлому после изъятия ее телефона сотрудниками ГБР
Супруга отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, Ольга, сообщила "Стране", что после изъятия сотрудниками Государственного бюро расследования ее мобильного телефона аккаунты Ольги в социальных сетях Facebook и Instagram взломали.
"После изъятия моего телефона во время обыска вы используете мои аккаунты...Я запрещаю вам разглашать и использовать мою конфиденциальную информацию!" - написала Ольга.
Напомним, 27 марта президент Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.
12 мая Тупицкий в пятый раз не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).
Также "Страна" сообщала, что 13 мая в доме у Тупицкого следователи ГБР провели обыск. Он длился с семи утра и до часу дня, при этом у Ольги Тупицкой изъяли мобильный телефон, хотя расследование касается дел 2013 года, а телефон произвели на пять лет позже. По словам женщины, следователи испугали двоих детей супругов. Сам обыск она назвала "политическим буллингом".