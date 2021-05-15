Супруга отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, Ольга, сообщила "Стране", что после изъятия сотрудниками Государственного бюро расследования ее мобильного телефона аккаунты Ольги в социальных сетях Facebook и Instagram взломали.

"После изъятия моего телефона во время обыска вы используете мои аккаунты...Я запрещаю вам разглашать и использовать мою конфиденциальную информацию!" - написала Ольга.

Напомним, 27 марта президент Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

12 мая Тупицкий в пятый раз не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Также "Страна" сообщала, что 13 мая в доме у Тупицкого следователи ГБР провели обыск. Он длился с семи утра и до часу дня, при этом у Ольги Тупицкой изъяли мобильный телефон, хотя расследование касается дел 2013 года, а телефон произвели на пять лет позже. По словам женщины, следователи испугали двоих детей супругов. Сам обыск она назвала "политическим буллингом".