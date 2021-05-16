Число случаев заражения COVID-19 в Италии среди взрослых всех возрастов снизилось на 80% через пять недель после введения первой дозы вакцин против коронавируса Pfizer, Moderna или AstraZeneca. Еще больше сократилось число госпитализаций и смертей.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на исследование, проведенное в Италии Национальным институтом здравоохранения (ISS) и Министерством здравоохранения страны.

Сообщается, что исследование включает данные о 13,7 миллионах человек, вакцинированных по всей Италии.

Ученые начали изучать данные со дня старта кампании вакцинации в Италии, 27 декабря 2020 года, а завершили 3 мая 2021 года. Анализ показал, что риск заражения SARS-CoV-2, госпитализации и смерти постепенно снижался.

"Через 35 дней после приема первой дозы число инфекций снизилось на 80%, количество госпитализаций - на 90% и смертность - на 95%", - говорится в работе ISS.

Эти данные подтверждают эффективность кампании вакцинации и необходимость быстрого охвата населения, чтобы положить конец чрезвычайной ситуации, считает президент ISS Сильвио Брусаферро.

Среди почти 14 млн лиц, включенных в итальянское исследование, 95% были вакцинированы Pfizer и Moderna.

До сих пор Италия следовала рекомендациям производителей, вводя вторую дозу Pfizer через три недели после первой, вторую дозу Moderna - после четырехнедельного перерыва и вторую дозу AstraZeneca - после 12-недельного перерыва.

По состоянию на 15 мая около 8,3 миллиона итальянцев, или 14% населения, были полностью вакцинированы, а около 10 млн человек получили первую прививку.

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