В парламенте Латвии заявили о создании депутатской группы поддержки "Крымской платформы". Ранее свое участие в ней подтвердил глава республики Эгилс Левитс.

Об этом сообщила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова в Facebook в пятницу, 14 мая.

"Сеймом Латвии была создана депутатская группа международной "Крымской платформы" для поддержки Украины в ее усилиях по деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - заявила Джапарова.

Также она поблагодарила власти Латвии за поддержку, в частности председателя комитета по иностранным делам Рихарда Колсу.

Ранее в МИД Украины заявили, что ряд стран уже подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" на уровне высших представителей государств.

Фото: facebook.com/edzhaparova

Как сообщала "Страна", глава Еврокомиссии ответила отказом Зеленскому на приглашение приехать на "Крымскую платформу".

Напомним, что послы G7 ранее поддержали создание "Крымской платформы".

Также мы писали, что украинская сторона приглашала президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис США к участию в "Крымской платформе".