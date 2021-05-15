Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонной беседы с американским президентом Джо Байденом рассказал о дальнейших планах в секторе Газа.

Об этом сообщает Тimes of Israel со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху.

"Во время сегодняшнего звонка Нетаньяху проинформировал Байдена об операциях Израиля в секторе Газа и о том, какие будущие шаги он планирует там предпринять", - сказано в сообщении.

Кроме того, премьер-министр Нетаньяху поблагодарил Байдена за "непоколебимую поддержку" США права Израиля защищать свои территории.

"Подчеркнул (Нетаньяху - Ред.) в разговоре, что Израиль делает все, чтобы не причинить вред ни в чем не повинным гражданам, и доказательством этого является то, что в башнях, где есть террористические объекты, атакованные ЦАХАЛ, им дается время для эвакуации первыми", - говорится в сообщении.

Напомним, из сектора Газа по Израилю выпустили 150 ракет. На фоне обстрелов на Западном берегу реки Иордан вспыхнули беспорядки. Движение ХАМАС провозгласило их революцией.

Также мы писали, что все авиакомпании мира прекратили полеты в Израиль.