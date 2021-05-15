В Лиге арабских государств (ЛАГ) обвинили Израиль в разжигании конфликта в палестинском секторе Газа. В ЛАГ осудили действия израильских военных и призвали к началу мирных переговоров на международно-правовой основе.

Об этом говорится в специальном заявлении ЛАГ.

В заявлении подчеркивается, что Израиль "несет полную ответственность за нынешнюю агрессивную войну, эскалацию и все преступные действия", связанные с обострением конфликта между Израилем и палестинскими группировками.

В организации осудили действия Израиля в секторе Газа, назвав "варварскими" удары по населенным пунктам палестинского анклава, которые привели к многочисленным жертвам. В ЛАГ потребовали от международного сообщества, стран - членов ближневосточного "квартета", региональных и международных организаций, а также от Совбеза ООН незамедлительно вмешаться в конфликт, чтобы "положить конец трагедии, начавшейся в 1948 году, и остановить агрессивную войну против палестинцев".

В организации также указали на важность "запуска мирного процесса на международно-правовой основе для прекращения оккупации и укрепления независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме".

Как сообщала "Страна", эвакуироваться из сектора Газа хотят десятки украинцев. Не исключено, что рано или поздно Израиль проведет наземную военную операцию в секторе Газа.

Также уже известно, что число палестинцев, погибших в результате стычек и атак Израиля, выросло в разы. При этом Израиль ранее обстреляли ракетами из сектора Газа и Сирии.