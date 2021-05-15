Украины в случае столкновения с Россией может остаться без поддержки США и НАТО, если Киев пойдет на эскалацию ситуации на Донбассе или в Крыму. То есть, если Украина начнет наступление.

Об этом пишет Washington Post.

В Washington Post считают, что столкнувшись с падением рейтинга общественного одобрения, президент Владимил Зеленский стал более жестким в отношении России. Журналисты напомнили, что в мартовском обращении к украинскому народу Зеленский резюмировал невоенные и военные меры, изложенные в "Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя", в двух словах: "Украина сопротивляется".

При этом, по мнению авторов статьи, стратегия Зеленского основана на "создании международной коалиции" для поддержки усилий его правительства по возвращению Крыма и Донбасса. В апреле он призвал западные страны поддержать его страну "не просто как партнеров с трибун, но как игроков одной команды, прямо на поле, плечом к плечу".



В то же время, если напряженность на Донбассе или в других регионах возрастет, как это было в 2014 году, лидерам Украины придется решать, применять ли военную силу. Некоторые будут опасаться, что военная сдержанность может привести к дальнейшему разделу Украины.

При этом кризис мог рассматриваться как возможность достичь более широких целей "деоккупации", чтобы изменить статус-кво на Донбассе и в Крыму, считают авторы публикации. Военная победа может дать Киеву рычаги воздействия на переговоры о новом мирном соглашении на более выгодных условиях.

В издании пишут, что Украина в своих военных планах может исходить из надежды на прямую поддержку Запада в конфликт с Москвой.



"Теория победы Киева будет опираться на использование угрозы военного вмешательства США для удержания Москвы от отправки войск через украинскую границу", - говорится в материале.

В тоже время, авторы публикации отмечают, что если сама Украина пойдет на обострение, то оказание военной помощи Запада ей будет крайне маловероятно.

"В течение последних трех лет мы (эксперты опрошенные изданием - Ред.) обдумывали возможные ответные меры США, НАТО и России в Королевском колледже Лондона, Академии обороны Великобритании и Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса. В этих экспериментах 46 нынешних и бывших американских и европейских чиновников и экспертов приняли 32 стратегических решения в реалистичном кризисном сценарии, включающем гражданские беспорядки, которые привели к оборонительным военным действиям Украины. Группа из 17 экспертов пришла к выводу, что эти сценарии приведут к 19 результатам с различной вероятностью", - говорится в материале.



Согласно выводам экспертов, США и их союзники будут политически поддерживать Украину. Однако во всех вариантах Запад будет стремиться к сдержанности Киева, чтоб не вмешиваться непосредственно в военные действия.

"Неизменный результат: военная победа России над Украиной", - говорится в публикации.



Итоги моделирования ситуации показали, что США и их союзники не хотели бы рисковать прямой войной с Россией из-за Украины. НАТО считает прямое вмешательство выходящим за рамки своего мандата, поскольку Украина не является членом альянса.

Некоторые эксперты заявили, что они "наблюдали за крушением медленно движущегося поезда" без "каких-либо инструментов для вмешательства", но предприняли бы действия, если бы это не было "такой сложной военной ситуацией, которую нужно было разрешить". Другие заявили, что их реакция могла бы быть иной, если бы Россия вне всяких сомнений была агрессором.

Бывший заместитель министра обороны США сказал, что моделирование вариантов развития конфликта между Украиной и Россией, в котором он участвовал, было "одним из лучших в воспроизведении процесса принятия решений на высоком уровне в реальном мире".

Это создает дилемму сдерживания. Украина и Запад по-разному интерпретируют, что означает поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины на практике. В условиях углубляющегося кризиса есть причины, по которым украинское руководство может начать наступление, рассматривая это как ответный удар. Однако сценарии военных игр показывают, что если Киев предпримет военные действия, которые провоцируют Россию, Запад вряд ли защитит Украину, говорится в материале

"Этот сценарий раскрывает дилемму сдерживания для Соединенных Штатов и их союзников, которые стремятся к военной сдержанности как Москвы, так и Киева. Гарантии могут придать Украине смелость. Однако лидеры США и Европы могут быть не готовы пойти вмешательство. И наоборот, признаки того, что Запад не будет вмешиваться, могут придать России смелость", - считают авторы материала.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину не позвали на саммит НАТО, где обсудят план членства Киева.

Также мы писали, что брат Мустафы Найема ждет от Зеленского приказа наступать на Россию.