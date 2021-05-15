Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что Михаил Булгаков - гениальный писатель, но к его восприятию борьбы Украины за независимость можно относиться по-разному.

Об этом министр написал в своем Telegram-канале в субботу, 15 мая (в 130-ю годовщину со дня рождения писателя - Ред.)

"Можно по-разному относиться к его (Булгакова – Ред.) восприятию борьбы Украины за свою независимость, как и к его неприятию советской власти. Но гениальность его произведений - проверенная временем. Именно поэтому в день его рождения киевляне несут в знак любви к его памятнику и дома на Андреевском спуске, 13 - желтые маргаритки", - написал Ткаченко.

Кроме того, министр напомнил, что Булгаков в своих произведениях "Белая Гвардия" и "Мастер и Маргарита" упоминал известные киевские улицы и адреса и называл Киев лучшим городом.

Ранее "Страна" подробно писала о Михаиле Булгакове, его отношению к украинизации и Киеву.

Также сообщалось, что в 2016 году власти запретили экранизации Гоголя, Булгакова и Куприна за пропаганду нацизма и коммунизма.