Все гражданские авиакомпании прекратили полеты в Израиль на фоне продолжающихся взаимных обстрелов с Палестиной и конфликта в секторе Газа, откуда хотят эвакуироваться десятки украинцев.

Об этом вечером в субботу, 15 мая сообщает израильская радиостанция Kan.

По ее данным, одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ.

Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. 14 мая Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа и Сирии. За день до этого ХАМАС выпустил по Израилю 1 300 ракет, в ответ армия обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа.

В субботу, 15 мая, четыре израильских ракеты ударили по одиннадцатиэтажному зданию в Газе, где располагаются офисы нескольких мировых средств массовой информации, апартаменты и коммерческие компании.

Также "Страна" сообщала о том, как на большей части Западного берега реки Иордан сотни палестинцев устроили протесты против ситуации в секторе Газа, а также действий Израиля в Иерусалиме. В результате столкновений с полицией погибли минимум 11 человек, а еще сотни получили ранения.

Ранее мы разбирались, к чему ведет нарастающий арабо-израильский конфликт.