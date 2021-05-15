Брат экс-нардепа и экс-заместителя гендиректора "Укроборонпрома" Мустафы Найема юрист Маси Найем, ждет от президента Украины Владимира Зеленского распоряжения напасть на Россию.

Об этом он написал в комментарии к посту главреда сайта "Цензор" Юрия Бутусова в Facebook в субботу, 15 мая.

Бутусов написал в своей социальной сети пост о ситуации в зоне конфликта на Донбассе и иностранных наблюдателях, которые приехали на линию фронта на позиции украинских войск, чтобы оценить вероятные действия противника.

В комментарии к его посту Маси Найем выразил сожаление, что "мы стоим и ждем" вместо того, чтобы самим напасть на Россию.

"Безумно сложно осознать, что мы стоим и ждем. Потому что это ожидание по итогу (в сумме) увеличивает ущерб в виде человеческих жизней. Риторический вопрос: если мы вдруг решим напасть на РФ - будет меньше потерь в целом? Потому что лично я только и жду команды Главнокомандующего (то есть президента Украины Владимира Зеленского - Ред.). Только бы быстрее решились", - написал Найем.

В ответ на это Бутусов написал, что Украине не нужно нападать на Россию, а нужно только "забрать свое".

Однако Найем с такой логикой и не согласился и считает, что "это как менять штукатурку на гнилой стене. Они же еще раз и еще раз нападут. Нам нужно будет еще раз и еще раз забирать. Смысл?".

Напомним, в конце апреля 2021 года стало известно, что должность Мустафы Найема в "Укроборонпроме" сократили.

"Страна" подробно разбиралась, что может означать его увольнение.