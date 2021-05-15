Российские школьницы ради съемок видео для популярной среди подростков социальной сети TikTok подожгли солому на ферму. В итоге ферма сгорела, а на родителей девочек полиция составила административные протоколы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Инцидент произошел в Пермском крае. Две школьницы пришли на местную ферму, где обнаружили две скирды соломы, общей массой около 200 тонн. Девочки начали поджигать стебли, а потом тушить их. Как оказалось, они хотели снять необычное видео для TikTok.

В итоге, как считают в полиции, подростки не смогли потушить огонь и убежали. Ферма сгорела, огонь потушили сотрудники пожарной службы, нанесенный ущерб оценивается в 150 тысяч рублей (около 56 тыс. грн).

После этого полицейские нашли девушек, оросив работников фермы и местных жителей. На их родителей составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей, будет решаться вопрос о постановке девочек на учет в полицию. Владелец фермы может в частном порядке подать в суд и потребовать с родителей тиктокерш возмещение ущерба.

Напомним, недавно в США 14-летняя TikTok-блогерша зарезала сестру-инвалида, пока родители спали в соседней комнате.

Также "Страна" сообщала, что в Италии от удушья умерла 10-летняя девочка, решившая повторить опасный челлендж в TikTok.