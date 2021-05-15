Начиная с 1 июня в Беларуси на территории Гомельской (граничащей с Украиной - Ред.) и Гродненской (граничащей с Литвой и Польшей - Ред.) области введут местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

"Местный сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях", - сказано в сообщении.

Сбор нужно будет оплачивать водителям транспортных средств, допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн. Исключения составят колесные тракторы и самоходные машины.

Сумма сбора для транспортных средств до 5 тонн составит 29 белорусских рублей (около 320 гривен) и не будет зависеть от количества пассажиров. Оплатить сбор водитель должен будет в пункте пропуска до или после пересечения границы.

От уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются:

водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронения

участники и инвалиды Второй мировой войны;

инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

Напомним, в начале апреля Белорусы сообщили о новых ограничениях при въезде в Украину. Они коснулись мужчин.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему на границе Украины стали разворачивать мужчин из России и Беларуси.