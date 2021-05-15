В СНБО начата подготовка к проведению анонсированного Зеленским специального заседания, на котором планируется обсудить положение дел в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Они находятся рядом с аннексированным Крымом. Само заседание решено провести в ближайшее время.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"То, что касается вопроса тех областей, где мы были вместе с Президентом - Херсонская, Одесская, Николаевская - сейчас рабочая группа Совета по нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей. Они готовят это заседание. Заседание состоится в ближайшее время", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, заседание может состояться через две недели, если президент страны Владимир Зеленский утвердит такую повестку дня.

Напомним, 14 мая состоялось заседание СНБО. На нем утвердили санкции против сотен "воров в законе", приняли стратегию кибербезопасности и создали государственную систему цифрового вещания, занялись госдачами в Конча-Заспе и Пуще-Водицы, а также решили создать кибервойска.