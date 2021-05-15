Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко призвал дождаться голосования в Верховной Раде, на фоне информации о его возможном назначении главой Минздрава. Ляшко напомнил, что по состоянию на 15 мая у ведомства прежний руководитель.

Об этом он сказал журналистам в субботу, 15 мая.

"Изменения в министерстве происходят только после того, как Верховная Рада проведет определенные голосования. Я на посту заместителя уже при третьем министре, и каждый раз при таких перестановках что-то подобное кому-то предлагают и обсуждают. Сейчас я на должности заместителя министра и некорректно с моей стороны коммуницировать этот вопрос", - сказал Виктор Ляшко.

Как сообщала "Страна", руководитель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Максима Степанова на должности главы Минздрава сменит главный санитарный врач.

В парламент Украины уже поступило официальное представление (документ) главы правительства Дениса Шмыгаля на увольнение главы Минздрава Максима Степанова.

Напомним, что по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине втрое превышает официальные данные и достигло 138 507 человек.