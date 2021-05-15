В течение субботы, 15 мая, на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Пострадавших среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"В частности, враг два раза открывал огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов вблизи Водяного. Из миномета 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Широкино", - говорится в сообщении.

Помимо этого, возле Марьинки противник два раза открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а в районе населенного пункта Гладосово - один раз из станковых противотанковых гранатометов.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - уточнили в ООС.

Напомним, 13 мая на Донбассе от пули снайпера погиб боец ВСУ. При этом в "ЛНР" заявили, что украинские военнослужащие за прошлые сутки обстреляли пять населенных пунктов. Стороны обвинили друг друга в массовых обстрелах.

"Страна" подробно разбиралась, что происходит на Донбассе и почему продолжаются бои.