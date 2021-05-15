В субботу, 15 мая, за час до того как Израиль выпустил ракеты по многоэтажному зданию в Газе, где располагались офисы СМИ, израильские военные предупредили о предстоящей атаке. Все сотрудники немедленно были эвакуированы.

Об этом сообщает Associated Press.

В высотном здании в секторе Газа, которое было разрушено израильским авиаударом, были размещены офисы Associated Press и других мировых средств массовой информации. Кроме них, там располагался офис телеканала "Аль-Джазира", другие офисы и жилые квартиры.

Удар, в результате которого обрушилось все здание, произошел во второй половине дня. Перед этим израильские военные за час позвонили владельцу здания и предупредили о готовящемся нападении, сотрудники СМИ и все, кто находился в высотке были немедленно эвакуированы. После этого было доложено о том, что они находятся в безопасности.

При этом на данный момент неизвестно, были ли пострадавшие и жертвы в ходе атаки на многоэтажное здание.

"Аль-Джазира", которую финансирует правительство Катара, транслировала авиаудары в прямом эфире в тот момент, когда обрушилось здание.

"Этот канал не будет отключен. Аль-Джазиру не заставят замолчать", - сказала телеведущая в ходе трансляции.

Напомним, 14 мая Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа и Сирии. За день до этого ХАМАС выпустил по Израилю 1 300 ракет, в ответ армия обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа.

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