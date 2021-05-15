Президент Украины Владимир Зеленский выпустил заявление ко Дню Европы. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Европы, который отмечается 15 мая, пообещал, что государство обязательно станет членом Европейского Союза.

Такие заявления он сделал по случаю празднования Дня Европы.

"Украина - это Европа. И мы - европейцы. Мы - центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в Европейском Союзе", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

На своей странице в Facebook президент заявил, что этот день символизирует для Украины осознание своего пути и общественный выбор в пользу фундаментальных принципов и ценностей.

Так, Зеленский добавил, что с 2014 года, когда сотни украинцев "отдали за этот выбор собственную жизнь, а тысячи продолжают защищать его и нашу землю с началом войны на востоке", День Европы стал знаковым днем для страны.

"Важно, что сегодня и среди наших европейских партнеров укрепляется понимание того, что Украина должна непременно быть в составе объединенной Европы. Мы ценим признание Евросоюзом этих стремлений Украины. И я благодарен тем государствам - членам ЕС, которые уже поддержали мою инициативу и подписали двусторонние декларации о перспективе будущего членства Украины в Евросоюзе. Убежден, что этот круг государств будет становиться все шире", - выразил уверенность президент.

Глава государства напомнил, что Европейский Союз начал важный процесс общественного обсуждения, отметив, что дискуссия в рамках Конференции о будущем Европы должна касаться и Украины. По словам президента, созданная в рамках Конференции цифровая платформа позволяет высказать свое мнение всем гражданам стран Европы, в том числе и украинцам.

"Уверен, что наше активное гражданское общество обязательно воспользуется этой возможностью. По моему убеждению, одним из результатов Конференции о будущем Европы должно стать открытие перспективы присоединения к ЕС тех европейских государств, которые разделяют его фундаментальные ценности, готовы не на словах, а на деле бороться их и защищать. Украина точно одна из таких стран", - подчеркнул Зеленский.

"И мы искренне верим, что вскоре сможем отмечать в Украине не день, а год Европы. Первый год нашего полноценного членства в ЕС. Первый среди будущих веков истории Украины в составе европейской семьи. Потому что Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины", - подытожил глава государства.

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Напомним, недавно посол Евросоюза (ЕС) в Украине Матти Маасикас заявил, что в настоящее время среди стран-членов ЕС не существует консенсуса относительно вступления Украины в содружество.

Тем временем в поддержку вступления Украины в ЕС уже выступила Польша.

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