Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Европы, который отмечается 15 мая, пообещал, что государство обязательно станет членом Европейского Союза.

Такие заявления он сделал по случаю празднования Дня Европы.

"Украина - это Европа. И мы - европейцы. Мы - центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в Европейском Союзе", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

На своей странице в Facebook президент заявил, что этот день символизирует для Украины осознание своего пути и общественный выбор в пользу фундаментальных принципов и ценностей.

Так, Зеленский добавил, что с 2014 года, когда сотни украинцев "отдали за этот выбор собственную жизнь, а тысячи продолжают защищать его и нашу землю с началом войны на востоке", День Европы стал знаковым днем для страны.

"Важно, что сегодня и среди наших европейских партнеров укрепляется понимание того, что Украина должна непременно быть в составе объединенной Европы. Мы ценим признание Евросоюзом этих стремлений Украины. И я благодарен тем государствам - членам ЕС, которые уже поддержали мою инициативу и подписали двусторонние декларации о перспективе будущего членства Украины в Евросоюзе. Убежден, что этот круг государств будет становиться все шире", - выразил уверенность президент.

Глава государства напомнил, что Европейский Союз начал важный процесс общественного обсуждения, отметив, что дискуссия в рамках Конференции о будущем Европы должна касаться и Украины. По словам президента, созданная в рамках Конференции цифровая платформа позволяет высказать свое мнение всем гражданам стран Европы, в том числе и украинцам.

"Уверен, что наше активное гражданское общество обязательно воспользуется этой возможностью. По моему убеждению, одним из результатов Конференции о будущем Европы должно стать открытие перспективы присоединения к ЕС тех европейских государств, которые разделяют его фундаментальные ценности, готовы не на словах, а на деле бороться их и защищать. Украина точно одна из таких стран", - подчеркнул Зеленский.

"И мы искренне верим, что вскоре сможем отмечать в Украине не день, а год Европы. Первый год нашего полноценного членства в ЕС. Первый среди будущих веков истории Украины в составе европейской семьи. Потому что Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины", - подытожил глава государства.

Напомним, недавно посол Евросоюза (ЕС) в Украине Матти Маасикас заявил, что в настоящее время среди стран-членов ЕС не существует консенсуса относительно вступления Украины в содружество.

Тем временем в поддержку вступления Украины в ЕС уже выступила Польша.