Десятки граждан Украины хотят эвакуироваться из сектора Газа на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Палестиной, им предложили сформировать список и направить его в дипломатическое представительство для обработки.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Украины в субботу, 14 мая.

Согласно информации источника, предсказать дальнейшее развитие конфликта практически невозможно, не исключено, что Израиль проведет наземную военную операцию в секторе Газа. Такой ход событий приведет к разрушениям и жертвам, в том числе и среди мирного населения, что может стать причиной постановки вопроса об эвакуации оттуда украинцев.

"Предварительно известно, что около 80 граждан Украины выразили желание по эвакуации из анклава, им предложено сформировать список и направить в диппредставительства для дальнейшей обработки", - сообщил источник.

При этом, согласно имеющейся на данный момент информации, граждан других стран из сектора Газа пока не эвакуировали. Сейчас там проживает оценочно 1600 граждан Украины, в основном это женщины, которые замужем за палестинцами и членами их семей.

По данным источника в МИД, погибших среди украинцев в секторе Газа нет.

Напомним, сегодня четыре израильских ракеты ударили по одиннадцатиэтажному зданию в Газе, где располагаются офисы нескольких мировых средств массовой информации, апартаменты и коммерческие компании.

Также "Страна" подробно разбиралась, к чему ведет нарастающий арабо-израильский конфликт.