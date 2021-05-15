С 15 мая 2021 вступили в силу новые правила использования сервиса быстрых интернет-сообщений WhatsApp, в чем ранее разбиралась "Страна". Абонентам предлагается либо принять их, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.

Через несколько недель, но без указания точной даты, мессенджер начнет блокировать звонки и сообщения пользователей, отказавшихся от нового соглашения.

Теперь пользователи несколько недель будут получать постоянные напоминания о необходимости принять условия до того, как функциональность их аккаунта ограничат.

В WhatsApp выпустили обновленное пользовательское соглашение 8 января 2021. В новой версии разработчики приложения анонсировали, что сервис начнет делиться личной информацией пользователей с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером.

Первоначально новые правила должны были вступить в силу 8 февраля, однако позже их вступление в силу перенесли до 15 мая. Решение привело к негативной реакции юзеров из разных стран мира.

Специалисты зафиксировали резкий отток пользователей из приложения в другие похожие сервисы.

Как сообщала "Страна", в Telegram появилась функция автоудаления сообщений. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки.

Напомним, что в марте WhatsApp, Facebook и Instagram произошел масштабный сбой.