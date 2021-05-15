В воскресенье, 16 мая, в Украине ожидается небольшое похолодание с сильными ливнями. Их стоит ожидать на западной и южной части страны.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

На западной Украине будут сильные дожди, которые будут сопровождаться небольшим похолоданием. На улице будет от 18 до 20 градусов тепла, а после захода солнца столбик термометра покажет от 8 до 10 со знаком "плюс".

На севере страны будет без дождей, хотя небо затянет тучами. На улице будет около 22-25 тепла, а ближе к вечеру похолодает до 10-12 по Цельсию.

Без осадков будет и в центральной Украине. Здесь синоптики прогнозируют от 19 до 26 градусов со знаком "плюс". Ближе к вечеру похолодает до 10-13 тепла.

Небольшие осадки сегодня накроют и южные регионы. Здесь столбик термометра днем прогреется до 23-26 градусов тепла, а вечером опустится до 11-13 тепла.

Теплее всего будет на востоке Украины, где воздух прогреется до 27-29 жары. После захода солнца воздух остынет до 11-13 градусов со знаком "плюс".

Напомним, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине в субботу и воскресенье, 15 и 16 мая, будет по-летнему тепло, однако в некоторых регионах пройдут дожди, а местами и с грозами.

Также мы писали, что сегодня на территории западных, северных и центральных областей Украины обрушатся грозы.