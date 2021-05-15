В субботу, 15 мая, четыре израильских ракеты ударили по одиннадцатиэтажному зданию в Газе, где располагаются офисы нескольких мировых средств массовой информации, апартаменты и коммерческие компании.

Об этом передает телеканал Al Arabiya,

Как сообщается, внутри высотки "Аль-Джаля", ставшей уже четвертой по счету разрушенной в результате обстрелов прибрежного анклава, находилось представительство катарской телестанции, а также агентства Associated Press и другие медиа.

Напомним, как писала "Страна", на фоне обстрелов на Западном берегу реки Иордан вспыхнули беспорядки. Движение ХАМАС провозгласило их революцией.

Сектор Газа в ответ тоже активно обстреливается. Жертвами ударов становятся мирные жители. В результате ударов израильской армии погибли минимум 26 палестинцев и более 600 получили ранения.

В пятницу Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа и Сирии. Из Сирии прилетели три ракеты. Все три ракеты упали на открытой местности, причем один из снарядов - на территории самой арабской республики. Между тем из сектора Газа в пятницу выпустили около 140 ракет по Израилю.