Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что педагогов от коронавируса начнут вакцинировать прививкой Pfizer примерно с 24 мая.

Слова чиновника приводит "РБК-Украина".

По его словам, новая партия вакцины Pfizer прибудет в Украину 18 мая. Ее поставят на национальный склад, после чего развезут по регионам. Общее количество доз с четырех поставок – 473 тысячи. Большинство из них будут использовать для прививания работников из сферы образования.

"Они будут проходить на следующей неделе, начиная со вторрка, но не одной поставкой, а в течение 3-4 дней. Растворитель к этой партии придет в последней поставке. С понедельника 24 мая их начнут разврозить в регионы и вацинировать ими", - сказал главный санврач.

Примерно 100 тысяч доз пойдут на прививки для людей, которые уже получили первую дозу вакцины во время первого и второго этапа иммунизации.

Ляшко также сообщил, что по состоянию на 15 мая уже вакцинировались 60 163 педагога. Из них 21 922 человека будут работать на ВНО.

Для того, чтобы вакцинироваться, педагогу нужно сообщить об этом руководителю учебного заведения.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине закончилась почти вся вакцина от коронавируса AstraZeneca, предназначенная для первой прививки. Часть препарата зарезервировали для введения второй дозы.

"Страна" разбиралась, кого в Украине будут вакцинировать в ближайшее время и когда чиновники обещают доступ к уколу всем желающим.