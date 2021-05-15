В Министерстве иностранных дел Чешской республики заявили, что попадание в список "недружественных стран" России является показателем того, что Кремль выбрал путь конфронтации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы считаем эту процедуру Российской Федерации еще одним шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС как таким и его союзниками. Более того, это полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях, особенно в отношении обязательства ее подписантов обеспечить надлежащее функционирование дипломатических миссий и принципа недискриминации между государствами", — говорится в сообщении.

При этом дипломаты выразили сожаление, что Россия "выбирает путь конфронтации в ущерб себе", поскольку подобный шаг будет иметь влияние на развитие контактов.

"Этот акт российского правительства не меняет первоначального решения по ограничению количества работников посольства Российской Федерации в Праге. В отличие от российского подхода, наш шаг полностью соответствует международному праву", - добавили в МИД.

Напомним, вчера Кабинет министров Российской Федерации утвердил список недружественных России стран. В него вошла Чешская Республика и Соединенные штаты Америки, других государств, в том числе и Украины, в перечне нет.

Также "Страна" писала, что в Госдуме РФ объяснили, почему США и Чехия попали в список "недружественных стран".