Пограничники в Черновицкой области задержали мужчину, который под видом торта "Наполеон" пытался провести в Румынию сигареты.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сообразительный украинец вез в Румынию гостинец – на вид обычный торт "Наполеон". Но как оказалось, "кулинарный шедевр" был приготовлен не по классическому рецепту. Главным сырьем для изготовления кондитерского изделия были сигареты. Роль коржей для торта играли 79 пачек сигарет", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пограничников, 23-летний мужчина вез 40 стиков для электронных сигарет. Всего товары были оценены в 11 000 гривен, их уже изъяли правоохранители.

Украинец пытался вывести в Румынию партию сигарет под видом торта. Видео: YouTube/Госпогранслужба

Ранее "Страна" писала о том, что в Черновицкой области пограничники задержали контрабандиста с сигаретами на полмиллиона гривен.

Также мы сообщали, что в порту Одессы обнаружили 12 контейнеров с контрабандными сигаретами, которые якобы предназначены для реализации в магазинах беспошлинной торговли сети Duty Free. По данным пограничников, сделка предусматривала ввоз этих сигарет в Украину из ОАЭ и других стран и дальнейшее незаконное перемещение в страны Евросоюза.