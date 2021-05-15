Заявления о превращении Украины в "антипод" России говорят о непонимании внутренних процессов в Украине.

Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя агентству "Интерфакс-Украина" слова российского президента Владимира Путина, которые он произнес накануне.

"Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития, без привязки к третьим сторонам. Ни российские танки, ни предвестники токсичных идей "русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство", - сказал он в субботу.

Также он напомнил, что Россия применила значительные ресурсы, чтобы сделать этот путь максимально сложным.

"Украина вынуждена принимать решительные меры в ответ. Это касается и борьбы против дезинформации, и нейтрализации агентов внешнего влияния, и ликвидации очагов, которые подрывают структурные реформы в нашем государстве", - указал он.

По словам Николенко, географию изменить нельзя и после завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

"И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей", - заключил спикер МИД.

Напомним, в пятницу, 14 мая президент РФ, комментируя дело Виктора Медведчука, заявил, что Украину превращают в антироссийскую площадку и это требует особого внимания России с точки зрения обеспечения безопасности.

Как сообщалось, 11 мая народным депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

13 мая Печерский суд Киева назначил Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.