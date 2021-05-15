Бывший президент США Дональд Трамп сейчас ведет переговоры с несколькими руководителями социальных сетей о том, чтобы создать там аккаунты. При этом он хочет, чтобы за привлечение подписчиков ему платили деньги.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, Трамп потребовал от соцсетей выплатить средства наподобие лицензионных отчислений, отказавшись при этом рассматривать возможность получения доли в бизнесе.

Среди онлайн-платформ, с которыми ведутся переговоры – CloutHub и FreeSpace. При этом Трамп с командой уже якобы провели уже около 20 встреч. По информации источников, экс-президент хочет раскрыть свои планы по соцсетям ближе к 4 июля.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп не расстался с мыслями о возвращении в большую политику и начнет он с организации митингов своих сторонников.

Также "Страна" писала, что у Facebook, который владеет одноименной соцсетью и Instagram, нет права бессрочно блокировать аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа, хотя его публикации и "нарушали политику" корпорации.