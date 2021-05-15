В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" прокомментировали слова секретаря СНБО Алексея Данилова о возможности обмена подозреваемого в госизмене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинцев, заключенных в России.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте политической силы в субботу.

"Уже первые слушания по так называемому "делу Медведчука" показали полное отсутствие доказательств и сфабрикованный характер обвинений. Но представителей режима это не смущает. Они продолжают давить на суд, строить планы расправы над оппозиционерами. Пытаются превратить их в политических заложников.

Зе-власть подсела на наркотик противозаконного популизма и политических преследований. Находясь в эйфории от вседозволенности и безнаказанности, украинская власть скатывается к откровенной диктатуре. Внесудебное наказание для собственных граждан, наложение санкций, отъем имущества, политический террор, удержание политических заложников – подобными методами действовал Адольф Гитлер в 30-х годах прошлого века. Власти кажется, что диктаторские замашки прибавят ей популярности. Но это только разрушает украинскую государственность", - говорится в заявлении.

В связи с этим партия требует, чтобы власти прекратили "политический террор против оппозиции".

"Прекратить антиконституционные действия и провокационные заявления, вернуться к соблюдению Конституции, прав человека и гражданина. Обеспечить политическое урегулирование конфликта на Донбассе, в соответствие с Минскими соглашениями. А не строить планы по превращению украинских граждан, оппозиции в заложников курса на продолжение противостояния", - призвали в ОПЗЖ.

Напомним, Данилов в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" допустил возможность обмена Медведчука на украинцев, заключенных в России. Но, по его словам, такое решение может принять только президент.

Как сообщалось, 11 мая народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Затем Печерский суд Киева назначил Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

Позже в Офисе генпрокурора заявили, что обжалуют решение суда о домашнем аресте Медведчука.