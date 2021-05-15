Еще одна область Украины попала в "оранжевую" зону карантина
В пятницу, 14 мая, в Черкасской области был превышен коэффициент обнаруженных случаев заболевания на коронавирус, из-за чего регион вернулся в "оранжевую" зону карантина.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Всего в области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,8%, хотя допустимая норма не больше 20%.
Таким образом регион стал вторым после Николаевской области, который за последнее время стал "оранжевым".
На данный момент девять регионов отвечают требованиям "зеленой" карантинной зоны:
- Киев
- Винницкая область
- Закарпатская область
- Киевская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Полтавская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область.
Ранее "Страна" сообщала, что Николаевская область побыла "желтой" лишь сутки и снова вернулась в "оранжевую" карантинную зону. В регионе, где еще вчера все показатели были в норме, сегодня превышен коэффициент выявления новых случаев.
Также напомним, что по состоянию на 13 мая вся Украина была в "желтой" зоне карантина. В то же время, уже девять регионов Украины по проценту эпидемического порога соответствуют зеленой зоне.