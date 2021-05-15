В субботу, 15 мая, на территории западных, северных и центральных областей Украины обрушатся грозы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, передает ГСЧС.

"15 мая в ближайшие 1-3 часа, и до конца суток, в западных, северных и центральных областях грозы. В Киеве и Киевской области, в ближайшие 1-3 часа, до конца суток 15 мая гроза", - говорится в сообщении.

Также спасатели предупреждают, что 15-16 мая в большинстве районов южных, западных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в Украине сегодня западные и северные регионы окажутся в зоне неустойчивой погоды, с кратковременными дождями и грозами. Теплее всего будет на востоке и юго-востоке, а прохладнее - в западных областях. Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с.

Также по прогнозу синоптика Натали Диденко, в Украине на этих выходных будет по-летнему тепло, однако в некоторых регионах пройдут дожди, а местами и с грозами. Также она предупреждала, что в субботу в западных и северных регионах возможны осадки